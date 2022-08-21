При спробах вести штурмові та наступальні дії противник зазнав втрат та відступив.

Російські окупанти намагалися вести штурмові та наступальні дії на кількох напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку, за даними Генштабу, противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку, як зазначили у Генштабі, ворог задіяв різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію - біля Зайцевого, Бахмута і Соледара. Противник вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Авдіївському напрямку, зазначають у Генштабі, ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски. Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов.

"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив. На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх. На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяв авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда. На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка", - поінформували в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних обʼєктів по лінії зіткнення. Завдав авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

Наступальними діями окупанти намагалися просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мали, відійшли. На напрямку Васильки – Благодатне мають частковий успіх.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донецькому напрямку росіяни намагаються продовжити наступальні дії. А на Слов'янському напрямку зазнав втрат та відступив в районі кількох населених пунктів.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а на Бахмутському - із танків, ствольної артилерії та РСЗВ.

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