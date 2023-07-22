Росіяни намагалися відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Російські окупанти 22 липня намагалися атакувати на Бахмутському напрямку та наступати на Шахтарському, але вкотре отримали відсіч від українських військ, йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що росіяни зосереджують свої основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Війна в Україні - ситуація на гарячих напрямках фронту 22 липня

Як повідомили у Генштабі, ситуація на фронті наступна:

Відео дня

на Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області; від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів;

напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області; від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів; на Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області; вони також завдали авіаційного удару біля Благодатного на Донеччині та здійснили обстріли понад 10 населених пунктів;

напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області; вони також завдали авіаційного удару біля Благодатного на Донеччині та здійснили обстріли понад 10 населених пунктів; на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області; врайоні Красногорівки противник завдав авіаційного удару; на цьому напрямку окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів;

напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області; врайоні Красногорівки противник завдав авіаційного удару; на цьому напрямку окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів; на Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, а на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торське, Григорівка Донецької області; завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області; артилерійських обстрілів на Лиманському напрямку зазнали шість населених пунктів;

напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, а на напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торське, Григорівка Донецької області; завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області; артилерійських обстрілів на Лиманському напрямку зазнали шість населених пунктів; на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії окупантів українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

"Противник завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують свої основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Вони здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Там він завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області, а також здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань там не виявлено.

Втрати Росії в Україні 22 липня - дані Генштабу

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 22 липня, Генштаб ЗСУ заявив, що українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Протягом доби було знищено чотири розвідувальних безпілотника та уражено сім артилерійських засобів противника.

Вас також можуть зацікавити новини: