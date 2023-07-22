Протягом доби було знищено чотири розвідувальних дрони та уражено сім артзасобів противника.

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони Shahed.

"В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі п’ять ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Крім того, ворог завдав чотири ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок цих ударів є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

"Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - повідомили у Генштабі.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили сім ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Згідно з даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення вже склали орієнтовно 241 330 солдатів. Лише за останню добу українські бійці ліквідували ще 640 російських загарбників.

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