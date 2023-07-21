Жителів низки областей закликали залишатися в укриттях, зафіксовано пуски російських ракет.

У п'ятницю, 21 липня, близько 11:00 російські окупанти запустили ракети в напрямку України. Повідомляється про дві хвилі запуску.

"Повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті!" - пишуть Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попередив жителів області про ракетну небезпеку й закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги. Крім того, він попросив не допомагати ворогові й не фільмувати роботу ППО.

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Низка Телеграм-каналів повідомили про звуки вибухів в Одеській області.

Своєю чергою, очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що Росія атакує Чернігівщину ракетами:

"Ворог атакує Чернігівщину ракетами. Повітряна тривога триває. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу".

Оновлено 12:40. Відбої тривог по всій території України, окрім Криму та Луганської областей.

Оновлено 12:25. Відбій тривоги для півдня України.

Оновлено 12:05. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря.

Оновлено 12:00. На півдні України знову лунає повітряна тривога. Оголошено відбій для Києва, Черкаської та Кіровоградської областей.

Оновлено 11:40. Відбій повітряної тривоги на півдні України.

Оновлено 11:30. Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля будинку культури. Попередньо, без постраждалих, повідомляє ОК "Північ".

Мапа повітряних тривог 21.07.2023

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