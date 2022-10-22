Зруйновано об'єкт електропостачання, який забезпечує електрикою один з районів Одеської області.

На Одещині через ракетний удар, завданий сьогодні російськими окупантами, зруйнований один з об’єктів електропостачання, що живить Одеський район.

Про це УНІАН повідомили в відділі з комунікацій ДТЕК "Одеські електромережі".

"22 жовтня через обстріл РФ був зруйнований один з об’єктів електропостачання, що живить Одеський район області. Аварійні бригади енергетиків проводять обстеження та докладають всі необхідні зусилля, щоб повернути електропостачання для всіх жителів області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без світла залишилися люди, що проживають у частині вказаного району.

Аварійні бригади вже виїхали для обстеження місця руйнування, визначення необхідного ресурсу та часу відновлення роботи обладнання.

"Дії компанії скоординовані з місцевою владою та рятувальними службами. Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом мешканців області", - повідомили в відділі.

Атака Росії 22 жовтня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, російські окупанти завдали два ракетних удари по об'єкту інфраструктури Одеської області, у кількох населених пунктах немає світла. Є поранені.

У повітряному командуванні "Південь" також повідомили, що 22 жовтня, о 07:00, росіяни атакували територію України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу"Калібр". Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено 4 ракети над Одеською областями, 1 – над Миколаївською.