Українські захисники за добу відбили наступи окупантів на чотирьох напрямках і стримують наступ загарбників ще на двох напрямках.

Сили оборони України здобули частковий успіх у витісненні російських загарбницьких військ на південь від міста Бахмут. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення", - йдеться у зведенні.

При цьому, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Відео дня

Війна в Україні - ситуація на фронті 7 вересня

Зазначається, що у результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Також у Генштабі розповіли, як загалом минула доба на тих чи інших напрямках фронту:

на Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили атаки противника в районі Синьківки; артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області;

Сили оборони України відбили атаки противника в районі Синьківки; артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області; на Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області; ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Ямполівка Донецької області;

українські захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області; ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області; ворог завдав авіаційного удару біля Іванівського Донецької області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Північне Донецької області;

Сили оборони відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області; ворог завдав авіаційного удару біля Іванівського Донецької області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Північне Донецької області; на Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області; противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області;

українські воїни відбили атаки противника в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області; противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області; на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнка Донецької області; противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнка Донецької області; противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області; на Шахтарському напрямку українські оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі південніше Пречистівки; ворог завдав авіаційного удару неподалік Урожайного; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

українські оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі південніше Пречистівки; ворог завдав авіаційного удару неподалік Урожайного; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області. на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Омельника Запорізької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Омельника Запорізької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького та Одрадокам’янки; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - актуальне

Повідомлялося, що Сили оборони завдали нищівних ударів по окупантах. Зокрема, потужно відпрацювала українська авіація - завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Вас також можуть зацікавити новини: