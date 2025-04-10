У разі успішного наступу РФ Путін може вимагати, щоб Україна поступилася частиною Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів, прогнозують аналітики.

Російські війська продовжують просуватися в районі кордону Сумської області, хоча найімовірніше, не зможуть почати велику наступальну операцію на Суми в найближчому майбутньому без отримання значного підкріплення, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики вказують, що російське військове командування лише незначно посилює своє угруповання сил у Курській області - що було б провідним індикатором для більшої наступальної операції на Сумщині - і, схоже, готове перекинути невелику кількість військ із Сумської області. На їхню думку, це свідчить про те, що росіяни вважають, що можуть досягти своїх оперативних цілей із наявними силами.

"Російське військове командування, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж міжнародного кордону на Сумщині, хоча російські командири можуть мати намір у майбутньому просунутися далі в Сумську область і в напрямку міста Суми", - припускають аналітики.

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Як зазначають аналітики, російський лідер Володимир Путін, імовірно, має намір використати буферну зону на півночі Сумської області та наступ на місто Суми, щоб виправдати розширення своїх претензій на українську територію:

"Путін має намір використовувати подальші успіхи в Сумській області та тиск на місто Суми, щоб вимагати, щоб Україна поступилася частиною Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів".

Водночас угруповання російських військ у Курській області навряд чи буде достатньо боєздатним, щоб захопити велике українське місто, якщо тільки воно не отримає значного підкріплення з іншого прифронтового району - що малоймовірно.

Натомість, припускають в ISW, російські сили, ймовірно, мають намір створити буферну зону на півночі Сумської області та просунутися в межах артилерійського обстрілу міста Суми, щоб чинити тиск на місто і зробити його непридатним для проживання мирних жителів. Росіяни також можуть створити оборонні позиції на півночі Сумської області, а потім перекинути ці сили для посилення інших наступів в Україні.

"Хоча інформаційний і політичний тиск, який може створити наступ на місто Суми, може виявитися для Путіна більш привабливим, ніж просування в інших прифронтових районах", - підкреслюють аналітики.

Наступ Росії на Сумську область

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни вже фактично почали свій наступ на Сумщині та Харківщині. Крім того, він додав, що серед планів ворога - також створити буферну зону і в Чернігівській області.

Водночас речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій зазначив, що наразі про принципові зміни на фронті не йдеться.

Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров зазначав, що головна мета окупантів на цьому напрямку - створити більше складнощів для ЗСУ на Донеччині.

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