Головком додав, що ворог не збирається зупинятися, попри дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни.

Наступ Росії на Сумську та Харківську області, про який раніше говорив президент Володимир Зеленський, вже розпочався. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua.

За словами головкома, Росія продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення української території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей. Мета ворога - створення буферної зони на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"І зупинятися вони не збираються, судячи з усього… Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався", - сказав Сирський.

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Генерал додав, що впродовж останніх декількох днів Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.

Крім того, восени у Білорусі відбудуться спільні з росіянами навчання "Захід-2025". Сирський пояснив, що всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей - це приховане створення угруповань наступальних військ. Видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ.

Так відбулося у 2022 році перед вторгненням. Фактор проведення цих навчань Україна також врахує.

Також Сирський повідомив, що Україна не тільки вдосконалює власну галузь БПЛА, але й моніторить дії ворога. Розвідка ознайомлює з тим, що з'являється в області застосування безпілотних систем: які є новітні види БПЛА, новітні засоби радіоелектронної боротьби і засоби боротьби з ними.

"Цей процес настільки швидкий, що фактично щомісяця щось змінюється: з'являються більш потужні системи, збільшується спектр застосування, наприклад, засобів РЕБ, збільшується їх порядок роботи. Це настільки технологічна галузь, і нам треба тут тримати свою перевагу", - сказав Сирський.

Війна в Україні - підготовка РФ до наступу

Як повідомляв УНІАН, за даними Інститут вивчення війни (ISW), Росія зосередила значно переважаючі сили біля Лимана Донецької області та готується до масштабного наступу.

Зазначається, що російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці.

Росія активізує наступальні дії на лінії фронту. Україна фіксує загрозу прориву. Про це повідомляє CNN з посиланням на українських офіцерів, аналіз українського Генштабу та дані власних кореспондентів.

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