Україна має виставлену ешелоновану оборону під Сумами та Харковом, заявив Дмитро Лиховій.

Наразі про принципові зміни на фронті не йдеться. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй сторінці у Facebook, коментуючи питання наступу росіян на Сумщині та Харківщині.

"Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які рашисти почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) - вдаються до заходів активної оборони та мають успіх", - написав він.

Речник додав, що загарбницькі плани окупантів не є чимось новим. РФ щодня проводить штурмові дії на землі та завдає варварських ударів з повітря.

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"Але росіяни вже не раз лякали нас наступами і намірами взяти щось "за три дні". А насправді вони вже скоро пів року не здатні взяти Покровськ, Мирноград, повністю захопити Торецьк і Часів Яр. Що вже казати про Суми і Харків, де в нас виставлена ешелонована оборона, підготовлені фортифікації, вживаються інші заходи для протидії окупантам. Тому активізація противника на півночі Сумщини та Харківщини - констатація факту, але не привід для розгону хайпожерських заголовків", - додав Лиховій.

Наступ РФ: що відомо

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни вже фактично почали свій наступ на Сумщині та Харківщині. Крім того, він додав, що серед планів ворога - також створити буферну зону і в Чернігівській області.

"І зупинятися вони не збираються, судячи з усього… Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався", - сказав Сирський.

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