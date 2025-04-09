Наразі про принципові зміни на фронті не йдеться. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй сторінці у Facebook, коментуючи питання наступу росіян на Сумщині та Харківщині.
"Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які рашисти почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) - вдаються до заходів активної оборони та мають успіх", - написав він.
Речник додав, що загарбницькі плани окупантів не є чимось новим. РФ щодня проводить штурмові дії на землі та завдає варварських ударів з повітря.
"Але росіяни вже не раз лякали нас наступами і намірами взяти щось "за три дні". А насправді вони вже скоро пів року не здатні взяти Покровськ, Мирноград, повністю захопити Торецьк і Часів Яр. Що вже казати про Суми і Харків, де в нас виставлена ешелонована оборона, підготовлені фортифікації, вживаються інші заходи для протидії окупантам. Тому активізація противника на півночі Сумщини та Харківщини - констатація факту, але не привід для розгону хайпожерських заголовків", - додав Лиховій.
Наступ РФ: що відомо
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни вже фактично почали свій наступ на Сумщині та Харківщині. Крім того, він додав, що серед планів ворога - також створити буферну зону і в Чернігівській області.
"І зупинятися вони не збираються, судячи з усього… Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався", - сказав Сирський.