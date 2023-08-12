Запеклі бої йдуть в районах Куп'янська, Авдіївки, Бахмута.

Російські окупанти продовжували наступальні операції на північний схід від Куп'янська і просунулися вперед.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Також аналітики зазначили, що росіяни продовжували наступальні дії на рубежі Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не домоглися.

При цьому у звіті наголошується, що ЗСУ вели наступальні дії під Бахмутом, але не просунулися вперед. Окупанти також вели наступальні операції в районі Бахмута. На кадрах з геолокацією видно, що російські війська просувалися на південний захід у бік Берховського водосховища за 6 км на північний захід від Бахмута.

Відео дня

Крім того, російські війська вели наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк. На опублікованих кадрах з геолокацією видно, що російські війська дещо просунулися на північ від Старомихайлівки в 19 км на північний захід від Авдіївки.Також у звіті наводяться дані російського воєнкора про те, що бойовики інтернаціональної бригади "П'ятнашка" "ДНР" встановили вогневий контроль над дорогою між Орлівкою і Ластівчиним, яка служить українською наземною лінією зв'язку в Авдіївському районі. "Однак це твердження хибне, враховуючи, що 27 липня інший воєнкор зробив ту ж саму заяву про той же російський підрозділ, і в даний час немає ніяких ознак того, що російські сили перехоплюють великі українські лінії зв'язку в районі Авдіївки", - пояснили аналітики Інституту.

У звіті ISW нагадується, що навесні російські воєнкори регулярно заявляли, що окупанти встановили вогневий контроль над українськими лініями зв'язку навколо Бахмута задовго до того, як вони, можливо, це зробили.

Війна в Україні: новини

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень з російськими окупантами, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понан 20 населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: