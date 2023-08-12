Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Протягом минулої доби на різних ділянках фронту відбулось понад 30 бойових зіткнень з російськими окупантами, інформує Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Під ворожим вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

Відео дня

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, бив по втраченому Старомайорському та інших населених пунктах.

На Запорізькому напрямку ворог завдав понад 20 авіаційних та артилерійських ударів. На Херсонському напрямку – понад 25.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник вдався до авіаційних ударів та артилерійських обстрілів у близько 30 населених пунктах.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – наголошують в Генштабі.

ЗСУ просуваються на Півдні - головне

Військові повідомляли, що українські сили зайшли на першу лінію оборони окупантів на Півдні країни. В Міноборони інформували про просування у напрямку села Урожайне та села Приютне, що поруч із визволеним раніше селищем Старомайорське, та Вербового (поблизу Роботиного).

В ISW зазначають, що за останню добу українські війська досягли успіху в районах північної околиці Роботиного та Урожайного вздовж кордону Донецько-Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: