Контрнаступальні операції українських сил змушують російську армію передислокувати сили.

Українські війська минулої доби здійснили значне тактичне просування в західній Запорізькій області. Успіхи є щонайменше на трьох ділянках фронту, констатують аналітики американського Інституту вивчення війни.

Зокрема, як зазначають в ISW, опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська досягли північної околиці Роботиного та Урожайного вздовж кордону Донецько-Запорізької області.

"Схоже, що українські контрнаступальні операції змушують російську армію передислокувати російські сили, які обороняються в західній Запорізькій області, що вказує на те, що українські зусилля там можуть значно погіршити російську оборону. … [Нещодавнє] прибуття 7-ї дивізії ВДВ і підрозділів "Ахмат" до району Роботиного – перший явний прихід нових російських формувань і підрозділів у цей район", – йдеться в звіті.

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Аналітики зазначають, що підрозділ Рамзана Кадирова "Ахмат" не вперше розгортають на критичних ділянках фронту (минулого разу це відбувалося в районі Кліщіївки на південь від Бахмута у відповідь на просування українських сил в цьому районі). 7-а дивізія ВДВ водночас розділена щонайменше на двох, а можливо, і на трьох напрямках фронту (район Староморського, в Херсонській області на лівому березі Дніпро, захід Запорізької області).

"Українські контрнаступальні операції значно погіршили наявні російські сили, що обороняються в цьому районі, і спонукали російське командування надіслати додаткові елементи для посилення оборони на цьому критичному ділянці лінії фронту", – стверджують вони.

Битва за південь - це треба знати

Раніше повідомлялося про просування українських сил на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові розповідали, що попри значну кількість живої сили ворога та щільне мінування території наші воїни зайшли на першу лінію оборони окупантів.

10 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку села Урожайне Донецької області, що поруч із визволеним раніше селищем Старомайорське.

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