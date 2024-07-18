Аналітики підготували велику доповідь, де проаналізували українські наступальні операції 2022-2023 років.

Реалізації планів на контрнаступ ЗСУ у 2023 році завадили помилки – як з боку партнерів України, так і з боку командування. Про це пише авторитетний британський аналітичний центр RUSI, що спеціалізується на проблемах у сфері безпеки, у своїй 48-сторінковій доповіді "Попередні уроки українських наступальних операцій 2022-23 років".

Автори проаналізували контрнаступ українських військ у Запорізькій області влітку 2023 року. Тоді 12 українських бронетанкових і механізованих бригад мали здійснити прорив на ділянці завширшки 30 км, за 7 днів ізолювати Токмак, після чого просунутися до Мелітополя.

"Оскільки у цих бригад не було ні техніки, ні можливості виконати план у необхідному темпі, у росіян був час кинути в дію свої сили по всьому району операції, що змістило співвідношення сил на несприятливе. (...) Не маючи бойових одиниць для виконання плану, як спочатку передбачалося, українські планувальники, проте, відчували, що необхідно зробити спробу наступу, і тому почали припускати, що, якщо первісна атака чинитиме достатній тиск, вони зможуть просунутися до чисельно переважаючого противника, зламавши його моральний дух. Механізм ураження російських ліній оборони ґрунтувався на глибоких ударах і ударних діях, що викликають локальний обвал. Була надія, що надалі це призведе до маневреної оборони, внаслідок якої російські війська втратять згуртованість. Це були дуже оптимістичні припущення", – йдеться в доповіді.

Відео дня

Серед помилок, які завадили реалізації контрнаступу, аналітики виділяють такі:

Західні союзники поставили Україні недостатньо техніки та озброєнь, що призвело до того, що на освоєння нової техніки в української армії часу було обмаль.

Українське командування вирішило кинути на прорив менш підготовлені частини, тоді як більш досвідчені мали тримати фронт. Крім того, воно розпорошило свої сили за кількома напрямками.

"Найсерйозніша помилка, якої припустилася Україна під час планування, мабуть, полягала в тому, що основні зусилля могли увінчатися успіхом у цих обставинах. Замість того, щоб використовувати темп і концентрацію для розгрому шести російських полків, передбачалося, що ударні дії змусять російські війська втекти, як це сталося під Харковом у 2022 році", – кажуть аналітики.

Крім цього, стверджується, що російське командування точно знало, де буде напрямок головного удару.

Автори доповіді також вважають, що відновлення українських контрнаступальних дій у найближчому майбутньому неможливе. Однак Сили оборони можуть зосередитися на нанесенні максимальної шкоди армії супротивника і нарощувати удари по російській інфраструктурі, що генерує доходи для російського бюджету.

Війна в Україні: це варто знати

The New York Times пише, що українські війська втратили важко завойовані позиції на східному березі Дніпра, поблизу міста Херсон. Українські військові розповіли, що бої тривають на східному березі, але більшість основних позицій у селі Кринки, де раніше закріпилися українські війська, "були знищені інтенсивним, комбінованим і тривалим вогнем противника".

Раніше співзасновник і аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий заявив, що російські війська можуть спробувати закріпитися на правому березі Дніпра, щоб домогтися медійного ефекту.

Вас також можуть зацікавити новини: