Наразі, на думку експерта, важливіше для ЗСУ побільше знищувати живої сили окупантів.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий оцінив перспективи ЗСУ перейти у контрнаступ.

В ефірі Radio NV Дикий зазначив, що йти у наступ мають люди, а не винищувачі F-16. "Нам зараз фізично нема кому наступати. В нас ледь-ледь вистачає захисників і захисниць тримати оборону. І тому, питання, коли ми перейдемо до наступу, це не питання про F-16. Це питання про те, коли ми матимемо хоча б паритет по живій силі", - сказав Дикий.

Водночас, за його словами, зброя до України вже надходить. "Коли наш президент каже в інтерв'ю, що у нас 14 бригад неозброєних: давайте швидше зброю... То це він звертається до західної аудиторії. Її треба прискорювати. Він... вибиває з союзників те, за що відповідають вони. Але ми не перейдемо до контрнаступу влітку цього року. Дай Боже, у кращому разі, перейдемо восени, хоча і цей сценарій вже малоймовірний - це, насправді, питання не браку зброї, а браку людей", - сказав Дикий.

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Він додав, що питання нестачі особового складу у війську лише зараз починає вирішуватися.

"Наступати має хтось, а не тільки чим!", - сказав Дикий.

На його думку, з точки зору наявності боєкомплекту Сили оборони могли б переходити до контрнаступу в ідеальному варіанти цього літа, а восени спокійно. "Під прикриттям F-16 це вже точно можна було б робити. Але будемо реалістами", - сказав Дикий.

Він зазначив, що наразі ЗСУ перебувають у малому контрнаступі лише на Харківщині, а на усіх напрямках - в обороні.

"Там вдалося не тільки зупинити наступ росіян. Там наступ росіян змінився саме нашим контрнаступом. У росіян там зараз задача спробувати якось залишити за собою, утримати ту 5-кілометрову смугу, яку вони зайняли у десятих числах травня. І не думаю, що навіть ця задача їм реально вдасться. Їх звідти зараз витісняють", - сказав Дикий.

Водночас, він зауважив, що на Донецькій ділянці фронту українська оборона поступово прогинається і протискається.

"Бо там сконцентровано найбільше сил ворога... І там такі найбільш досвідчені частини, які давно воюють у війні. Реально, там цей асфальтовий каток найважче стримувати. Він там може ще досить серйозно просунутись", - сказав Дикий.

При цьому, він сказав, що не треба усе зводити до наступів і контрнаступів.

"Ключове на війні - знищення одно одного. Війна - це така страшна штука, де ключове, хто кого вбив. І саме цим визначатиметься, хто і коли далі наступатиме. Тобто, якщо ти не завдав ворогу достатньо серйозних втрат, якщо ти не знищив достатньо його техніки і достатньо людей - то ти десять разів можеш пробувати пручати наступ і твій наступ розіб'ється, як, на жаль, минулого року, ми все ж таки, розбилися об лінію Суровікіна", - наголосив Дикий.

Водночас, він переконаний, що якщо перед контрнаступом знищити достатню кількість ворогів, то у момент початку українського наступу, у ворога буде недостаньо сил, аби його зупинити.

Він це назвав справжньою логікою війни.

Війна в Україні: новини

У травні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США в розмірі 61 мільярда доларів. Завдяки новій допомозі від США українські військові матимуть можливість "утримати фронт" і протистояти російській агресії протягом 2024 року.

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