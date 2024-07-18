Ця ділянка перебуває під вогневим контролем українських захисників, каже аналітик.

Російські загарбницькі сили можуть спробувати закріпитися на правому березі Дніпра, щоб добитися медійного ефекту.

Таку думку висловив співзасновник та аналітик проекту DeepState Роман Погорілий в ефірі "Київ24". За його словами, українські військові вийшли з селища Кринки вже давно - ще 17 червня окупанти знищили останній бліндаж, однак там вже нікого не було.

"Сказати, що там прям дуже критична ситуація... Вони лізуть, вони намагаються пролазити. Звичайно, що буде відповідь з їхнього боку. Можливо, що вони спробують закріпитися тепер на правому березі", - припустив аналітик. Відео дня

Погорілий вважає, що такі спроби серйозно не загрожують Силам оборони, оскільки вони тримають цю ділянку під вогневим контролем. "Це може бути більш інформаційна складова... Кринок як населеного пункту не існує. Фізічно він залишився тільк на мапі", - додав він.

Вихід з Кринок

Нагадаємо, 16 липня низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що українські сили були змушені відступити з населеного пункту, щоб зберегети життя військових.

За даними "Слідство.Інфо", з початку жовтня по кінець червня у Кринках зникли безвісти 788 українських захисників.

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