Російський диктатор досі не наважився піти у ва-банк.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що все ще може здобути перемогу в Україні, але не йде у ва-банк. Успішні наступи української армії можуть змусити його сісти за стіл переговорів.

"Ні Україна, ні Захід не переконали Путіна в тому, що він повинен розглянути можливість будь-якого компромісу. Натомість Путін залишається зосередженим на досягненні своїх початкових військових цілей шляхом затяжного конфлікту, в якому він переможе, нав'язавши силою свою волю Україні або зламавши волю України після того, як Захід припинить підтримувати Київ", - йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти вважають, що продовження наступу армії РФ навколо Бахмута, Авдіївки і вздовж лінії фронту в Луганській і західній частині Донецької областей говорить про те, що Путін все ще намагається перемогти. Водночас російський диктатор боїться йти в ва-банк, але і не висуває ніяких умов для переговорів, крім перемоги Росії.

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У зв'язку з цим аналітики прийшли до висновку, що в України є три варіанти дій:

припинити бойові дії, що призведе до катастрофічної поразки;

продовжувати вести обмежені військові дії, щоб лише утримати нинішню лінію фронту, але це буде заохочувати Путіна до подальших атак;

почати контрнаступ, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів, або ж створити такі військові реалії, щоб Київ та західні союзники змогли ефективно заморозити війну.

Втрати Росії у війні проти України - останні дані

Загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом н 26 березня попередньо складають 170550 чоловік особового складу. Лише за одну добу ЗСУ ліквідували близько 660 російських окупантів.

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