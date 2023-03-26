Загальні втрати серед особового складу російських військ за час повномасштабного вторгнення значно перевищили 170 тисяч осіб.

Протягом минулої доби, 25 березня, ЗСУ ліквідували на українській землі ще 660 російських окупантів. Також було знищено майже півсотні одиниць різної ворожої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Таким чином, загальні втрати російських військ за час повномасштабного вторгнення перевищили чергову "психологічну позначку" й досягли орієнтовно 170550 осіб.

Захисники України також знищили вчора 15 ворожих танків (3595 з початку вторгнення); 15 бойових броньованих машин (6947 одиниць загалом); 8 артилерійських систем (2631 одиниця); 1 засіб протиповітряної оборони росіян (усього - 277); а також 2 реактивних систем залпового вогню (всього знищено 522 одиниці).

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Також росіяни за суботу недорахувалися 3 одиниці спеціальної техніки (усього - 282) і 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (загалом - 5486). Крім того, 25 березня було "приземлено" 2 ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня (2216 з початку вторгнення).

З 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила в Україні 305 літаків; 291 гелікоптер; 18 кораблів і катерів; знищено 911 крилатих ракети.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, українські герої 25 березня відбили шквал російських атак: ЗСУ вдалося стримати понад 85 ударів ворога на різних ділянках фронту. Усього ворог завдав 34 авіаційних та 4 ракетних удари по Україні.

Своєю чергою, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження сил і техніки ворога. ЗСУ з артилерії вразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили окупантів. Також українським військовим вдалося ліквідувати два ворожих БПЛА типу "Орлан-10" і "Суперкам".

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