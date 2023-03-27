Країна буде домагатися введення нових санкцій проти РФ і Білорусі.

Литва буде домагатися введення нових санкцій проти Росії та Білорусі через їх наміри розмістити тактичну ядерну зброю на території РБ.

В офіційній заяві Міністерства закордонних справ Литви кажуть, що країна розглядає це як чергову спробу двох непередбачуваних диктаторських режимів загрожувати своїм сусідам і всьому європейському континенту.

"Це відчайдушні кроки Путіна і Лукашенка, спрямовані на створення чергової хвилі напруженості і дестабілізації в Європі. Подібні дії ще більше втягують Білорусь у війну з Україною і конфронтацію з демократичним світом", - йдеться в повідомленні.

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У МЗС зазначили, що Білорусь є додатковим фактором ризику для Балтійського регіону, оскільки вона втрачає свій суверенітет, підтримує і допомагає російській агресії, а також все більше інтегрується в російські військові плани.

"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва буде вирішувати, як реагувати на ці мілітаристські плани російського і білоруського режимів. В якості одного з заходів у відповідь Литва закличе до прийняття нових санкцій", - додали в Міністерстві.

Путін хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі

Як відомо, 25 березня російський президент Путін заявив, що на території Білорусі будують спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї.

Після цього Україна зажадала скликати позачергове засідання Радбезу ООН.

У Європейському Союзі заявили, що Білорусь може це зупинити, якщо захоче, в іншому випадку - проти них можуть ввести нові санкції.

Також на заяву Путіна відреагували в Польщі, Німеччині та Франції. У Варшаві заявили, що це крок до втягування Білорусі у військову машину РФ, а Берлін звинуватив Кремль у спробі "ядерного залякування".

Париж закликав Росію діяти відповідально і переглянути угоду з Білоруссю.

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