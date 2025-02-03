За його словами, у війні на виснаження наразі має перевагу РФ.

В України закінчується час, без західної допомоги її подальша боротьба опиниться під величезною загрозою.

Про це в інтерв'ю ntv заявив полковник Збройних сил Австрії Маркус Райзнер. За його словами, кадрова проблема українського війська вже позначилася на лінії фронту, а росіяни, попри високі втрати, здатні вербувати від 30 000 до 35 000 чоловік щомісяця:

"Складається враження, що на фронті мало що відбувається, але насправді в України закінчується час. Якщо США припинять військову допомогу, а європейці не зможуть її компенсувати, подальша боротьба України опиниться під величезною загрозою. Ми не усвідомлюємо, наскільки серйозною є ситуація".

Українська армія

Як повідомляв УНІАН, раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українське військо розпочало перехід на корпусну систему управління.

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Нагадаємо, що адміністрації старого та нового президентів Сполучених Штатів Америки виступали за посилення мобілізації в Україні, щоб стабілізувати ситуацію на фронті.

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