За словами Майка Волца, Україна має "реальні проблеми з людським ресурсом".

Мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 18 років. Таку заяву в інтерв’ю ABC News зробив радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц.

За його словами, це рішення зможе допогти стабілізації ситуації на полі бою, адже Україна має "реальні проблеми з людським ресурсом", натомість можна призвати "сотні тисяч нових солдатів".

"Отже, коли ми чуємо про моральні проблеми, коли ми чуємо про проблеми на передовій, подивіться, якщо українці попросили весь світ бути повністю за демократію, нам потрібно, щоб вони були повністю за демократію", - сказав політик.

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Водночас він підкреслив, що українці "безумовно, хоробро воюють" і "зайняли дуже шляхетну і жорстку позицію":

"Але ми маємо побачити проблему нестачі робочої сили. Це не лише зброя, боєприпаси чи додаткові кошти. Йдеться про стабілізацію лінії фронту, щоб ми могли укласти певну угоду".

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зробили заяву щодо законопроєктів стосовно зниження мобілізаційного віку. Як повідомили у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, станом на 24 грудня 2024 року жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні у профільному Комітеті не було і немає.

Пізніше член Комітету Федір Веніславський окремо висловився щодо зниження мобілізаційного віку. На його думку, тільки окремі категорії громадян віком до 25 років, які пройшли військову кафедру чи строкову службу, можуть бути мобілізовані. Водночас решта громадян цього віку залучаються виключно на добровільній основі.

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