Він зауважив, що після прильоту, окупанти помітно заметушилися і почали ховати свою живу силу.

Внаслідок сьогоднішньої ранкової "бавовни" в тимчасово окупованому Маріуполі, за попередніми даними, було влучання в казарму окупантів біля МФК ім. Ілліча в районі 3-го Депо ТТУ у Кальміуському районі міста.

Про це повідомив радник мера Меріуплі Петро Андрющенко. "Цілком можливо уламками російської ППО", - уточнив він.

"Проте, одразу після "вообще ничего не произошло" пожежі, окупанти почали масово переміщати живу силу та технику в Приморський район Маріуполя. Типова гра в схованки після бавовни", - пояснив Андрющенко.

Крім того, у Маріупольській міськраді зазначили, що після прильоту по окупантах, над містом почала спостерігатися активність авіації.

Також він додав, що по Бердянську попередньо від партнерів - ураження в місцевому порту, який окупанти використовують як військову базу. "Деталі згодом", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці після ракетної атаки окупантів на Україну вибухи пролунали у окупованих Бердянську та Маріуполі.

Ситуація в Маріуполі

В окупованому місті час від чаму стається "бавовна". Так перед новим роком на території колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі. Де окупанти необережно сховали БК та технику, пролунав вибух. Тоді на "бавовну" перетворились і 10 окупантів.

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