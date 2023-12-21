Андрющенко додав, що серед іншого на "бавовну" перетворились і 10 окупантів, яких вночі привезли до шпиталю в важкому стані.

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася "бавовна". Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Вчора завітала кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі. Де окупант необережно сховав БК та технику. Як сховав, тепер і не дорахується. Все в мінус", - повідомив він.

Андрющенко додав, що на "бавовну" перетворились і 10 окупантів, яких вночі привезли до шпиталю в важкому стані.

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"Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба. Русня, хлібало? Паники нет? ПВО все сбили? (с)", - прокоментував Андрющенко.

"Бавовна" в Маріуполі

У місті час від часу стається "бавовна", яку окупантам влаштовує місцевий рух опору. Так трупи російських окупантів часто знаходять на місцевих пляжах.

Через постійну "бавовну" мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що місто стало небезпечним для перебування окупантів. При цьому російські військові майже постійно перевозять на вантажівках через тимчасово окупований Маріуполь зуби дракона.

ЗСУ під час атаки 19 травня в окупованому Маріуполі влучили у будівлю командного пункту аеропорту. А минулої зими у Маріуполі пролунало 12 вибухів, було уражено склад боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі.

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