Виробництво приманок почалося на початку 2024 року, і зараз завод випускає близько 40 таких на день і близько 10 бойових.

На секретному заводі у Татарстані в РФ інженери виготовляють сотні дронів-приманок, призначених для виснаження української системи ППО.

Як йдеться у розслідуванні Associated Press (АР), на заводі біля міста Єлабуга почали випускати термобаричні дрони разом з приманками. Підступність термобаричних боєголовок у тому, що вони створюють вихор високого тиску та тепла, який може проникати через товсті стіни. Вони вбирають увесь кисень на своєму шляху та мають страшну репутацію через травми, завдані навіть за межами місця вибуху. Серед травм: колапс легенів, розбиті очні яблука, пошкодження мозку.

Як зазначило видання з посиланням на джерело у сфері російського виробництва безпілотників, росіяни розробили план приманок наприкінці 2022 року під кодовою назвою Operation False Target. Ідея полягала в тому, щоб запускати бойові БПЛА разом із десятками приманок, наповнених ганчірками або піною. Цікаво те, що на радарах вони нічим не відрізняються від тих, що несуть бомби.

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"Ідея полягала в тому, щоб зробити безпілотник, який би створював відчуття невизначеності для ворога. Він не знатиме, чи це справді смертоносна зброя… чи пінопластова іграшка", - сказало джерело АР.

Тепер українська ППО повинна вирішувати, як витрачати обмежені ресурси для відбиття атак за лічені секунди. Видання нагадало, що останніми тижнями окупанти масово запускають приманки по Україні.

АР з посиланням на супутникові знімки повідомило, що завод під Єлабугою розширився після вторгнення в Україну в 2022 році, і деякі сектори перейшли на військове виробництво. І хоча на відео у інтернеті завод позиціонує себе як інноваційний центр, Девід Олбрайт з вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що діяльністю заводу є виключно виробництво та продаж безпілотників міністерству оборони РФ. Видання додало, що відеозаписи та інша реклама заводу була видалена відразу після того, як розслідування виявило, що багато завербованих африканських жінок скаржилися, що їх обманом примусили працювати на цьому заводі.

Стрілець з позивним "Розмарин" сказав, що протягом майже двох років він збив багато дронів і бачив один, набитий ганчір’ям і піною. "Він був частиною рою, летів одним з останніх. Коли він у небі, ми не можемо сказати, який це тип, тому що все знаходиться всередині дрона. Ми дізнаємося лише після того, як зіб’ємо його", - деталізував військовий.

Видання додало, що завдяки оптичним хитрощам радар не може відрізнити безпілотник з вибухівкою або термобаричною зброєю, також відомою як вакуумна бомба, від безпілотника без боєголовки або з камерами спостереження. "Навіть знаючи, що приманки зараз складають більшу частину націленої на Україну атаки, вона не може дозволити собі щось із цього пропустити", - підкреслило видання.

Виробництво приманок почалося на початку 2024 року, і зараз завод випускає близько 40 таких на день і близько 10 бойових, які коштують приблизно $50 тис. і займають більше часу для виробництва, сказали фахівці, які знають деталі про російське виробництво безпілотників.

З військової точки зору термобарика ідеально підходить для переслідування цілей, які знаходяться або всередині укріплених будівель або глибоко під землею. Цей тип боєголовки має можливість знищити величезну будівлю, особливо багатоповерхівку.

Атаки дронів на Україну

Росіяни майже щоночі проводять дронові атаки на Україну. А вранці 13 листопада збройні сили РФ вперше за два місяці завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. В результаті була пошкоджена житлова інфраструктура в Оболонському районі столиці. За час поки тривала тривога, сили ППО знищили навколо міста до десятка російських БПЛА.

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