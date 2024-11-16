Повітряна тривога у Києві тривала майже 3 години.

Російські окупаційні війська цієї ночі атакували Київ своїми ударними дронами. В результаті була пошкоджена житлова інфраструктура в Оболонському районі столиці.

Як повідомляє КМВА, повітряна тривога у Києві тривала майже 3 години. За цей час сили ППО виявили та знищили навколо міста до десятка російських БПЛА.

"Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон. Інформації щодо постраждалих не надходило", - додали у міській адміністрації.

Відео дня

Також додається, що наразі атака російських дронів триває в Київській області та сусідніх регіонах, а тому ворожі БПЛА можуть змінити курс і знову полетіти на столиці. Місцева влада рекомендувала слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Атака дронів на Київ

Раніше начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що росіяни продовжують терор населених пунктів України і Київ у них залишається на першому місці в списку. При цьому окупанти останнім часом почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників.

Вранці 13 листопада збройні сили РФ вперше за два місяці завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву.

Вас також можуть зацікавити новини: