Зараз лінія фронту більш-менш стабілізувалася, каже премʼєр.

Ситуація в Україні залишається складною. Російські окупанти мають доволі божевільні політичні цілі – зокрема вихід на географічні кордони кількох областей України.

"Ми втомилися, що природно після такої тривалої війни, але ми не виснажені, що дуже важливо. Зараз лінія фронту більш-менш стабілізувалася. Вони все ще наступають. У них є досить божевільні політичні цілі, такі як вихід на географічні кордони інших областей України (Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, можливо, Чернігів), щоб збільшити свою переговорну перевагу і принести нам пропозиції про капітуляцію, що є абсолютно неприйнятним", – пояснив глава інтервʼю іспанському виданню El Pais.

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Він зазначив, що Україна розуміє, що в неї є підтримка партнерів, і продовжуватиме боротися.

"Ми втомилися, але не знесилені", – продовжив Шмигаль.

Якої допомоги потребує Україна найбільше

Говорячи про те, якої допомоги від партнерів Україна потребує найбільше, Шмигаль сказав, що головним пріоритетом є протиповітряна оборона: Patriot, Hawk, ЗРК.

"Більше, ніж наступальна зброя, нам потрібна оборонна зброя для захисту нашого неба, тому що росіяни різко збільшили виробництво безпілотників і ракет іранського типу. Щоночі вони використовують від 300 до 500 безпілотників і ракет. Нам потрібна співпраця у виробництві безпілотників, які відіграють вирішальну роль на полі бою і дозволяють нам не лише стримувати, але й тиснути на росіян зі свого боку", – додав премʼєр-міністр.

Крім того, Україна закликає запроваджувати нові санкції проти Росії. За його словами, тиск на державу-агресорку має чинитися з двох сторін: і на фронті, і в економіці.

"Це зменшить простір для маніпуляцій, брехні та розвитку їхньої економіки. Зрештою, вони сядуть за стіл переговорів і попросять миру. Це наша стратегія", – констатував він.

Війна в Україні: це варто знати

На війні з окупантами загинув командир командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич. Обставини його загибелі не розкриваються. У комбрига залишилися троє дітей.

Щодо ситуації на фронті, то, за даними проєкту DeepState, за червень 2025 року окупаційні війська РФ захопили 556 квадратних кілометрів української території. Найбільше ворог просунувся на Покровському та Новопавлівському напрямках.

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