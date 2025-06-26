Українські захисники роблять усе, аби ті успіхи залишилися лише кількома сотнями метрів, розповів комбат.

У південній частині Покровського напрямку росіяни не полишаючи надій вийти на адмінкордони із Дніпропетровською областю за допомогою масованих штурмів, а також на мотоциклах, і на деяких підступах мають певні успіхи. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців Андрій Назаренко в етері Еспресо.

"Ситуація продовжує бути напруженою, складною, противник продовжує штурмові дії з ранку до ночі, не полишаючи надії вийти на адмінкордони з Дніпропетровською областю. Ми ж в свою чергу робимо все, аби цього не допустити. Ефективно нищимо противника, незважаючи на те, що він постійно продовжує нарощувати сили", - зазначив військовий.

За його словами, це бувають як масовані штурми там, де ворог застосовує велику кількість живої сили, так і "іноді просто намагаються заскочити на мотоциклах у Дніпропетровську область".

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"Однак ні ті, ні інші їхні старання не увінчуються успіхом, оскільки вони знищуються на підступах. Хоч, відверто кажучи, на деяких підступах противник має певні успіхи", - сказав Назаренко, додавши, що українські захисники роблять усе, аби ті успіхи залишилися лише кількома сотнями метрів.

Він пояснив, що потрібно "об'єктивно дивитись правді в очі" і визнати, що у противника живої сили значно більше, "тому те, що ми можемо зробити, - це перемагати саме технологічно".

"У розрізі кількості FPV-дронів я хочу сказати, що там, де противник хоче просунутись чи досягнути певних цілей, вони застосовують дуже велику кількість FPV - як одиниць, так і підрозділів. Тобто вони постійно мобілізують додаткові сили для того, щоб просунутись на тих чи інших відтинках", - додав комбат.

Спроби наступу РФ на Дніпропетровщину

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку червня росіяни заявили про наступ на Дніпропетровщину, однак українські військові запевнили, що це не так. Зокрема у Силах оборони Півдня України, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. У Генштабі ЗСУ також щапевнили, що повідомлення про просування росіян на цьому напрямку є фейком.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що російська армія проводить "наступ" у Дніпропетровській області в межах створення буферної зони в Україні.

На думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, навіть якщо ворог прорветься через кордон області, це ні на що не вплине і не свідчитиме про його перемогу. За його словам, заяви Росії націлені в тому числі й на західну аудиторію, де особливо не розрізняють, чим Дніпропетровська область відрізняється від міста Дніпро, яке є важливим логістичним та медичним хабом, куди евакуйовують наших поранених.

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