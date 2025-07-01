У полеглого захисника залишилися дружина та троє дітей.

На війні з російськими загарбниками загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Захаревич.

Про це повідомив у Facebook генерал Сергій Собко. У полеглого захисника залишилися дружина та троє дітей.

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative (агресивність та ініціатива, – ред.). Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями. Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що. Твій гумор та позитивний настрій, навіть в саму сраку, завжди підтримував всіх, заряджав. Дякую тобі за все", – написав Сергій Собко.

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Про обставини загибелі Сергія Захаревича не повідомляють.

Загибель українських військових

Війна, яку веде Росія проти України, обірвала життя багатьох героїв, які боронили рідну країну. Під час відбиття атаки РФ по Україні в ніч проти 29 червня загинув пілот F-16 Максим Устименко. Підполковник відвів літак від населеного пункту, але катапультуватися не встиг.

Кількома днями раніше стало відомо про загибель на війні з окупантами відомого українського актора Юрія Феліпенка. Він служив у лавах батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

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