Завершується 1037-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники тиснуть на фронті, ворог окупував Українку Донецької області.
Про це повідомляє проєкт DeepState. Також аналітики фіксують просування окупаційних військ РФ в районі кількох населених пунктів у Донецькій області.
"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", – йдеться у повідомленні.
Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.
Карта бойових дій від проєкту DeepState зараз виглядає так:
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На Харківщині російські окупанти намагаються прорватися до Дворічної. Ворог також намагається перетинати річку Оскіл на човнах, розповів офіцер відділення комунікацій 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта Євген Вовненко.
"Як тільки виникає можливість перекиду росіян з лівого берега на правий у бік Дворічної, ми відразу працюємо й знищуємо їх на підходах до лінії зіткнення. Річку Оскіл деякі групи намагаються перетинати на човнах, але їх також уражаємо", – зазначив офіцер.
Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов каже, що в міській забудові Курахового, в районах Дального, Дачного та Успенівки, штурмові групи противника намагаються інфільтруватися в українські бойові порядки.