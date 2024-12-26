Ворог все частіше використовує протитепловізійні плащі.

Бої в міській забудові досить часто відбуваються в нічний час та в тумані, ворог став більше використовувати протитепловізійні плащі, щоб залишатися непомітним. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за минулу добу на Курахівському напрямку сталося 31 бойове зіткнення. "У міській забудові Курахового, в районах Дального, Дачного та Успенівки, штурмові групи противника намагаються і надалі інфільтруватися в наші бойові порядки", - наголосив Трегубов. При цьому додав, що це переважно відбувається в нічний час або за умов поганої видимості, тобто туману.

Речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що все частіше російські окупанти використовують протитепловізійні плащі. За його словами, зокрема, тривають міські бої в Кураховому.

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"Проходять невеличкими групами і намагаються чіплятися за будівлі та обходити міську забудову по околицях. Треба розуміти, що їх наступ малими групами не є свідченням того, що їх мало в цілому. Проти нас там діють 8 та 29 російська армія, 90 танкова девізія, 20 мотострілецька і 5 та 110 окремі мотострілецькі - і це величезна потуга", – сказав Трегубов.

За його словами, спостерігається накопичення сил ворога для проведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. При цьому артилерія противника намагається атакувати українські позиції в місті, але на практиці здебільшого нищить порожні будівлі, бо українські війська розуміють загрози і пересуваються постійно, щоб не відбулося ураження їх позицій.

Трегубов наголосив, що на сьогодні міські бої точаться в декількох містах водночас – Часів Яр, Торецьк, Курахове і Вовчанськ.

"В усіх цих містах щодня відбувається до кількох десятків бойових зіткнень і обидві сторони намагаються максимально ефективно використати особливості місцевості", - підкреслив він. При цьому нагадав. що росіяни також воюють не перший рік і мають досвід міських боїв, але, на відміну від українців, не дуже цінують життя власних солдат. "Вони можуть пустити вперед "людську хвилю", щоб краще побачити, де позиція противника, тобто звідки йде вогонь", - зазначив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що проблеми в окупантів виникають з логістикою, бо чим далі фронт від залізничних станцій, тим гірше в них постачання.

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Як повідомляв УНІАН, ветеран АТО Євген Дикий наголосив, що просування російських окупантів на Курахівському напрямку уповільнилося. Він не виключає, що там було залучено додаткові резерви Сил оборони.

При цьому зазначив, що коли починаються бої в міській забудові, з точки зору тих, хто тримає там оборону "це реально пекло", коли йде бій за кожен будинок, а досить часто буває, що за кожен під'їзд в одному будинку і там реально доходить до дуже ближніх боїв, ледь не рукопашних. Дикий наголошує, що це одні з найстрашніших боїв, які взагалі можуть бути для бійця.

Водночас, за словами Дикого, українці завжди в вуличних боях були дуже сильними, і завжди довго затримували просування ворога.

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