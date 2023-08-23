Це вже восьма атака на портову інфраструктуру України після виходу росіян з зернової угоди.

Внаслідок чергової атаки росіян на порти Дунаю в ніч на 23 серпня, було знищено 13 тис. тонн зерна, пошкоджена зернова та портова інфраструктура.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України- міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. "13 тис. тонн зерна знищено Росією в результаті атаки дронів на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура", - уточнив міністр.

"Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії", - додав він.

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Урядовець зауважив, що окупанти систематично б’ють по зерновій інфраструктурі для зупинки агроекспорту - це вже восьма атака з початку виходу росіян з зернової угоди.

"Сьогодні вже восьма атака на портову інфраструктуру після виходу Росії з зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис. тонн зерна. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені й 35 тис. тонн знищеного там зерна", - повідомив деталі Кубраков.

Нічна атака дронів на Одеську область

У ніч на 23 серпня окупанти три години атакували Одещину дронами, внаслідок чого були пошкоджені зерносховища та виробничо-перевантажувальні комплекси. В складських приміщеннях сталися пожежі, але на щастя минулося без жертв.

Зранку у Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили по півдню України дрони-камікадзе. 9 з них були збиті в Одеській області, ще два в Запорізькій.

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