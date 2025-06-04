Значна частина ворожих літаків знищена остаточно, а окремі уражені літаки потребують багаторічного ремонту.

Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації РФ. За результатами спецоперації "Павутина", хід якої контролював особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.

Як повідомив пресцентр СБУ, значна частина з цих літаків знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками. Зокрема, на кадрах зафіксовано удари FPV-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Оленья", "Иваново", Дягилево" та "Белая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Ил-78".

В СБУ нагадали, що загальні втрати авіації противника внаслідок цієї операції становлять 41 одиницю.

Відео дня

"Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина", - йдеться у повідомленні.

Операція "Павутина"

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення стратегічної авіації в тилу РФ. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за її результатами, перевищує 7 мільярдів доларів США.

Сьогодні, 4 червня, джерела УНІАН надали відео того, як починалася операція "Павутина". На відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.

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