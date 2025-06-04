На кадрах видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.

З'явилося відео того, як починалася спеціальна операція Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських стратегічних бомбардувальників у тилових авіабазах.

Відео УНІАН надали джерела в Службі безпеки України (СБУ).

"Так розпочиналася "Павутина", - прокоментував співрозмовник.

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Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.

Операція "Павутина"

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина", її готували понад півтора роки. Контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.

СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації. "Бавовна" була на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Дрони уразили 41 літак стратегічної авіації РФ.

За словами Малюка, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

"Так, спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі - російські бомбардувальники", - розповів голова СБУ.

Він наголосив, що Україна відпрацювала абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста.

"Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами", - додав голова СБУ.

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