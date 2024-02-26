Водночас підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу ворога.

Упродовж поточної доби, 26 лютого, авіація Сил оборони завдала потужних ударів по російських окупантах. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

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В Генштабі поінформували, що протягом доби загалом ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Втрати РФ в Україні: що знищили Сили оборони

За тиждень, з 18 по 25 лютого, Сили оборони України знищили близько 7390 осіб особового складу військ РФ, 1154 одиниці озброєння та військової техніки окупантів. Перетворено на брухт 55 ворожих танків, 243 бойових броньованих машини, 272 артилерійських системи, 15 РСЗВ, 10 установок ППО, 275 одиниць автотехніки, 38 одиниць спецтехніки. Також нашими захисниками знищено 5 літаків, 9 крилатих ракет та 232 БпЛА.

Крім того, упродовж минулого тижня на Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили 10 квадроциклів російських окупантів. Зокрема, противник в ході наступальних дій намагається здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах.

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