Наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу "Shahed".

Українська авіація та артилерія протягом доби завдали кілька влучних ударів по противнику. Зокрема, авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника.

Як повідомляє Генштаб у своєму ранковому зведенні, минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну балістичними та крилатими ракетами і дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу "Shahed".

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських позиції противника.

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Новини війни - ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, окупанти продовжують атакувати майже на всіх напрямках. Найбільш гарячими залишаються авдіївський та Мар'їнський напрямки. Зокрема, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області. А на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області.

Крім того, протягом минулої доби ворог здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

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