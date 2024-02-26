Один із ворожих транспортних засобів ліквідований скидами з БПЛА, поділився бригадний генерал.

На Запорізькому напрямку противник намагається переміщувати особовий склад малими піхотними групами на бронетехніці й на швидкісних квадроциклах та зазнає втрат.

Стала відома цікава інформація про втрати Росії серед техніки на цьому напрямку. Упродовж минулого тижня на Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили 10 квадроциклів російських окупантів. Про це повідомив бригадний генерал - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, на Запорізькому напрямку противник в ході наступальних дій намагається здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах.

"Погода таке, можливо, і дозволяє. А Сили оборони України - ні. Так, протягом минулого тижня наші воїни знищили загалом 10 квадроциклів росіян", - заявив командувач.

Також Тарнавський показав відео, на якому продемонстровано припинення спроби заміни особового складу росіян із використанням квадроцикла. Крім того, він додав, що ще один транспортний засіб ворога був знищений скидами з БПЛА.

Важливі новини про свіжі втрати росіян в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, окупанти продовжують атакувати майже на всіх напрямках. За даними Генштабу, протягом минулої доби на Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 - в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

Українська авіація та артилерія протягом минулої доби завдали кілька влучних ударів по противнику. Зокрема, авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських позиції противника.

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