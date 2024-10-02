Агентство заявило, що президент США Байден має запропонувати Україні більше допомоги та викрити блеф Кремля щодо погроз Заходу.

Україні має бути дозволено наносити удари по будь-яким законним військовим цілям на території РФ, і США мають заохочувати союзників, таких як Франція та Німеччина, "дотримуватися тих самих принципів здорового глузду".

Про це йдеться у звіті Гельсінкської комісії, незалежної урядової агенції. Як зазначило видання The Telegraph, президент США Джо Байден перебуває під тиском цієї впливової агенції, яка вимагає дозволити Україні застосовувати ракети британського виробництва Storm Shadow по цілях на території РФ.

"Рішення про те, як Україна проводитиме свої військові операції, має ухвалювати вона. Українське командування розуміє, що залежить від західної зброї, і навряд чи зробить що-небудь, що може призвести до втрати цієї життєво важливої підтримки", - ідеться у звіті.

"Потрібно визнати той факт, що вони краще за всіх знають, як захистити себе, і надання їм дозволу на це зміцнить взаємну довіру. Україна показала ударами безпілотників углиб РФ, що її пріоритетом є уповільнення просування росіян, наскільки це можливо. Ми повинні довіряти Україні у використанні американської зброї для досягнення цієї мети і запобігання більш жахливих російських ракетних ударів по цивільних об'єктах", - йдеться у звіті агентства.

Водночас Гельсінкська комісія у звіті стверджує, що особи, які ухвалюють рішення в США, перебільшили загрози відплати з боку Кремля.

"Не робіть помилок - РФ продовжить розмахувати ядерною зброєю, щоб утримати інші країни від підтримки України і безпосередньо погрожувати їй. Хоча жодна з цих погроз не була підтверджена після перетину багатьох "червоних ліній", встановлених Москвою за ці роки. Але ці погрози справді впливають на зовнішньополітичні рішення інших держав, включно із союзниками США", - зазначили у звіті.

У документі підкреслюється, що "ці страхи не можна просто ігнорувати, їх слід розвіяти за допомогою здорових міркувань". "Корисно пам'ятати, що РФ використовує ядерну загрозу, тому що це єдиний залишок сліду її радянського статусу "наддержави", якщо СРСР узагалі був наддержавою", - сказано у звіті.

Видання зазначило, що доповідь цього впливового агентства з'явилася в ключовий момент, коли Україна звернулася по додаткову допомогу для плану, який, як вона сподівається, може покласти кінець війні найближчими місяцями, і на тлі перспективи перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

"Президент України Володимир Зеленський назвав дальні удари ключовим елементом свого "Плану перемоги" щодо припинення війни", - додало видання.

Дозвіл бити по території РФ

США надали Україні ракети Atacms, але заборонили їх використання для ударів по Росії.

Хоча британський прем'єр Кір Стармер підтримав дозвіл для ЗСУ бити ракетами Storm Shadow по РФ, їхня залежність від засекреченої американської системи наведення означає, що Байден також має дати добро.

Зі свого боку американський президент поки що не погоджується зняти заборону на удари вглиб російської території через побоювання, що це може спонукати Кремль завдати ударів по європейських і американських військових базах.

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