Думки експертів розділилися щодо того, наскільки публічні дебати навколо цієї теми притупили потенційну користь від ракет.

Президент Володимир Зеленський продовжує тиснути на західних союзників стосовно зняття обмежень на використання далекобійної зброї по території РФ.

Як пише CNN, директор із військових наук Королівського інституту об’єднаних служб, мозкового центру в Лондоні, Метью Севілл оцінив цю риторику як ризиковану, адже Зеленський фактично звинуватив Захід у боягузництві. Однак якщо це спрацює, то політичний дивіденд буде значним. Рішучість союзників притупила б російську риторику та "продемонструвала б тверду міжнародну підтримку" України.

Думки експертів розділилися щодо того, наскільки публічні дебати навколо цієї теми притупили потенційну користь від ракет. Розвідка США вважає, що 90% російських літаків, які запускають десятки КАБів щодня, розташовані на відстані понад 300 кілометрів - тобто поза зоною дії ATACMS. За словами одного американського чиновника, нещодавно Росія перемістила літаки з двох баз поблизу кордону далі на схід.

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Севілл погоджується, що багато цілей, ймовірно, було перенесено вглиб РФ, а тому вплив далекобійних ударів на війну може бути "обмеженим". Однак це не означає, що ракети не мають користі. Storm Shadow, призначені для глибокого проникнення в бетонні конструкції, можуть бути ефективними проти військових штабів або складів боєприпасів, багато з яких все ще знаходяться в радіусі дії.

ATACMS з касетними боєголовками можуть бути використані для нанесення значної шкоди аеродромам. За оцінкою ISW, 15 російських аеродромів знаходяться в радіусі дії американських ракет. Один з їхніх аналітиків, Джордж Баррос, погоджується, що навіть ефект від публічних обговорень є корисним для України, адже це змусило Росію перемістити літаки далі від кордону. Це може зменшити кількість бомбардувань і дасть ЗСУ цінний час на виявлення та реакції на наступні атаки.

За словами Барроса, дозвіл на удари по окупантах та матеріально-технічному забезпеченню в межах 300-кілометрового діапазону ATACMS змусив б Росію прорахувати ризики переміщення великої кількості військ і техніки в Україну.

"Ви тільки зараз... почали говорити про потенційний ризик для російського тилу і позбавити їх цієї божевільної розкоші, якою користується російське командування. Щоб справді привезти масу (обладнання), отримати співвідношення артилерії 10 до одного на Україну на лінії фронту", – пояснив він CNN.

Дослідження Барроса виявило щонайменше 200 потенційних цілей в радіусі дії ATACM, починаючи від військових полків і закінчуючи складами палива, зброї та навіть штабом Південного військового округу Росії в Ростові.

При цьому список навіть не враховує нові цілі, які з'явились після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Деякі з найновіших цілей можуть включати іранські балістичні FATH-360.

Севілл вважає, що ATACMS може завдати серйозної шкоди російським радарам і системам протиповітряної оборони. На його думку, "якщо пробити "дірку", насправді українські безпілотники дальньої дії мають кращі можливості для проникнення глибше в Росію". Ураження російських систем протиповітряної оборони в прикордонних районах також може підвищити шанси України відвоювати власну територію.

Крім того, радіус дії ракет теоретично можна збільшити, якщо запускати ракети з українських позицій у Курській області.

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