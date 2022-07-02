Нею літак армії РФ атакував Одеську область з боку Чорного моря.

Росія, яка вранці 1 липня здійснила масований ракетний обстріл курортного селища в Одеській області, під вечір знову спробувала атакувати регіон. Ворожі літаки випустили ракету, яку знищила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram-каналі.

За його словами, пізно ввечері в п'ятницю підрозділ ППО знищив російську тактичну керовану ракету класу "повітря – поверхня" середньої дальності Х-31.

"Одещина. Пізно ввечері підрозділ ППО знищив ворожу ракету Х-31. Російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", - написав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, вночі, 1 липня, окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі розташований центр з реабілітації дітей, що мають важкі захворювання.

Підтверджено загибель 21 людини, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Ніяких військових об'єктів на даній території немає.

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