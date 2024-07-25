Ситуація в тому районі залишається важкою, каже військовий.

Ситуація в районі села Прогрес в Донецькій області залишається важкою. На деяких ділянках ситуацію вдалося стабілізувати, інші ж продовжують сипатися, розповів командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин із позивним "Геній".

"Якщо говорити про 47 бригаду, ми в певний момент опинилися майже в кільці, майже з усіх боків. Але ми займалися стабілізаційними діями. Що стосується інших бригад, які стояли, – нічого не можу сказати. Чи можна було його тримати? На мою думку, можна було. Є речі, які на це повпливали, певні фактори – людські, управлінські, наявність наших сил і засобів, сил і засобів ворога, які перевищують, на жаль, нас в нормальних кількостях. І ще деякі моменти, про які я не можу говорити. Але трошки інакше б побудувати це все, деякі речі довернути, то можна було тримати", – сказав військовий у коментарі hromadske.

За його словами, в тому районі "були певні провали в сусідів" його підрозділу. Ситуацію намагалися стабілізувати, але це, на думку Ширшина, був зовсім неправильний крок.

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"Коли склалася така ситуація і нас відправили на стабілізаційні дії, на мою думку, це був зовсім неправильний крок. Тобто нам треба було б робити маневрену оборону, просто віддати той Прогрес, стати по іншому рубежу і закріпитися. У нас був на це час. Через те, що наші генерали "ні кроку назад, стоїмо до останнього солдата", на жаль, ми зазнали певних втрат, яких можна було б уникнути й мати результат кращий на сьогодні, ніж ми маємо. Але, на жаль, отак от", – пояснив "Геній".

Військовий висловив думку, що ситуація "стабілізується з часом".

"Питання просто, на якому рубежі", – додав він.

Ситуація в районі Прогресу

Вночі 21 липня проєкт DeepState заявив про захоплення Прогреса на Донеччині. Зазначалося, що бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і "фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були".

Згодом у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що потенційно сотні українських військовослужбовців опинилися в оточенні біля села Прогрес на сході України. Наголошувалося, що бійцям доведеться або з боєм пробиватися на захід, або чекати, поки інші бригади проб'ються на схід.

25 липня аналітики DeepState повідомили, що вночі бійцям 31 окремої механізованої бригади вдалося прорватися з оточення біля Прогресу.

"Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі, поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", – йшлося у повідомленні. Воїни з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі.

DeepState наголосив, що 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці "головними стовпами" оборони.

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