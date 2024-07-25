Затримка могла призвести до другого кільця оточення, пишуть аналітики.

Вночі бійцям 31 окремої механізованої бригади вдалося прорватися з оточення біля села Прогрес на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Вчора північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день. Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі, поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі. "Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення", - зазначили аналітики.

Відео дня

DeepState пише, що 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці "головними стовпами" оборони. "Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення", - наголошується у повідомленні.

Оточення біля Прогресу

Нагадаємо, 21 липня в DeepState заявили, що загарбницькі війська РФ захопили селище Прогрес у Покровському районі Донеччини.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що Сили оборони намагаються вибити росіян з цього району.

Сьогодні Forbes написало, що потрапити в оточення біля цього населеного пункту могли сотні українських захисників. У виданні припуситили, що це стало можливим через "загальносекторальні проблеми з українським командуванням".

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