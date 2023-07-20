Українські захисники спритно розчищають шлях через російські мінні поля.

Російські окупанти по лінії фронту облаштували мінні поля, але це не зупиняє українських захисників. Бійці Національної гвардії майстерно "прорубують" шлях через російські лінії оборони.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав роботу бригади Нацгвардії "Кара-Даг" на південному напрямку, які спільно з іншими підрозділами сил оборони знищують окупантів.

"Ситуацію ускладнює щільне мінування місцевості ворогом. Однак гвардійці можуть справлятися навіть з таким завданням. На відео можна побачити один з моментів опрацювання проходів в мінних полях перед штурмом", - йдеться у повідомленні глави МВС в Telegram.

Він зазначив, що минулого тижня на окремих ділянках українські військові просунулися на 1700 метрів.

"Є успіхи і просування і протягом останніх днів. Точні цифри будуть озвучені в потрібний час, дозволивши бійцям закріпитися", - підсумував Клименко.

Мінні поля російських окупантів - що відомо

Видання The Washington Post писало, що Україна отримала менше 15% саперного та інженерного обладнання, що уповільнює просування українських військ, бо росіяни щільно замінували території.

Пізніше видання The New York Times писало, що через п'ять тижнів після початку контрнаступу ЗСУ стало очевидно, що звільнення територій України просувається повільно через велику кількість протипіхотних мін.

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