Українські військові ліквідували склад і гаубицю росіян.

Українські захисники показали ліквідацію російської гаубиці Д-30. Разом зі знаряддям знищено прихований склад окупантів.

"Наші аеророзвідники знайшли ворожу гаубицю Д-30, яка кошмарила наші підрозділи, до роботи підключилася артилерія і з першого пострілу потрапила в прихований в лісосмузі склад бк, склад запалав,а згодом запалала і гаубиця", - повідомили бійці 128 батальйону територіальної оборони Дніпровського району Києва.

При цьому військові зазначили, що витратили лише два снаряди.

Відео дня

На оприлюднених кадрах видно, що перший снаряд на перший погляд не потрапив по позиціях загарбників, але згодом здетонував боєкомплект, в результаті чого сталося загоряння. Пізніше загорілася й гаубиця.

Ситуація на фронті станом на 22 квітня - що иизвестно

Вранці 22 квітня генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за добу українські бійці відбили 53 атаки окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Найгарячішою точкою фронту залишається Бахмут.

При цьому загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно склали 185 730 чоловік особового складу.

Вас також можуть зацікавити новини: