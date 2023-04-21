Олександр Сирський зазначив, що продовжує роботу в зоні відповідальності Східного угруповання військ з українськими воїнами.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський наголошує, що українські оборонці продовжують стримувати армію противника, сковуючи його дії на всіх напрямках.

Як повідомив у Telegram Сирський, продовжує роботу в зоні відповідальності Східного угруповання військ з українськими воїнами.

"Наші оборонці продовжують стримувати армію противника, сковуючи його дії на всіх напрямках. У ці весняні дні ми щодня виграємо важливий час і не даємо ворогам зайняти зручні для них рубежі", - розповів він.

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За словами командувача, Сили оборони неодноразово демонстрували, що можуть ефективно бити ворога.

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