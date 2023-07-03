Українські військові цієї доби потужно вдарили по російських позиціях. Захисники знищили п’ять одиниць артилерії, а також вразили райони скупчення російських військових.
Як повідомив Генштаб ЗСУ, цієї доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних безпілотників типу Shahed по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. Українським військовим вдалося знищити 14 дронів.
Крім того, росіяни завдали 44 авіаційних удари та здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах. У Генштабі вчергове наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Водночас, протягом доби українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження російських окупантів, а ракетні війська та артилерія уразили два райони скупчення живої сили, озброєння та військової техніки ворога та п’ять його артилерійських засобів на вогневих позиціях.
Атака на Суми - що відомо
Сьогодні, 3 липня, росіяни вдарили іранськими дронами-камікадзе по п’ятиповерхівці у Сумах, зруйнувавши квартири на декількох поверхах.
Наразі відомо про двох загиблих та 19 поранених внаслідок атаки. Четверо з постраждалих наразі у лікарні, зокрема двоє - у важкому стані в реанімації.