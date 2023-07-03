Наразі відомо про 16 поранених та одну загиблу людину.

Внаслідок прильотів безпілотників типу "Shahed 136" по центру Сум пошкоджено адміністративну будівлю та дві багатоповерхівки. Наразі відомо про одну загиблу людину і 16 поранених. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Зафіксовано чотири прильоти БПЛА типу "Shahed 136" по центру міста Суми. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, станом на 13:00 попередньо відомо про 16 поранених, одна людина загинула. Постраждалим надали допомогу.

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Наразі роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі тривають.

Атака безпілотників на Суми: що відомо

Сьогодні вранці російські окупанти атакували Суми безпілотниками. Повідомлялось про влучання у багатоповерхівку.

Згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського удару БПЛА в п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна людина.

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