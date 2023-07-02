Операцію виконала артилерія за підтримки аеророзвідки.

Міністерство оборони показало відео знищення польового складу боєприпасів РФ разом з окупантами.

Кадри опублікував перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram. На відео - робота артилерійського дивізіону під корегуванням батареї управління артилерійської розвідки 5 окремої штурмової бригади.

"Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом", - написав Павлюк.

На кадрах видно, що російський склад БК разом з особовим складом українські воїни знищували серією послідовних ударів. Ураження цілей підтвердив дрон.

Втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу знищили майже 800 російських окупантів. Зокрема, з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2023 року загальні втрати особового складу ворога орієнтовно склали близько 229 тис 660 осіб.

Також у Генштабі повідомляли, що українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога.

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