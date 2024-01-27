Він підкреслив, що українська сторона робить все можливе для повернення українців додому.

Обмін військовополоненими між Україною і РФ таки відбудеться в найбилижчому майбутньому.

Як заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов в ефірі телемарафону, в даний час українська сторона робить все можливе для цього.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна зробити - ми зробимо. Я впевнений, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - сказав начальник ГУР.

Буданов додав, що Україна з часом дізнається, що сталося з Іл-76 та нібито військовополоненних, які були на його борту.

Обміни полоненими

Україна і РФ з початку повномасштабного вторгення провели декілька обмінів військовополоненими. Проте з серпня минулого року з вини РФ їх не проводили.

Крайній обмін відбувся 3 січня. Він став найбільшим за час війни. Додому повернулись 230 українських захисників.

А 24 січня у ГУР повідомили, що українська і російська сторони планували провести в цей день черговий обмін військовополоненими, але він зірвався через авіакатастрофу Іл-76 під Бєлгородом. Окупанти заявили, що на борту того літака нібито знаходились українські військовополонені, яких везли на обмін.

В даний час ситуація з цією авіакатастрофою і долею українців, які ймовірно знаходились у літаку, залшається нез'ясованою.

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