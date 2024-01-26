Він зауважує, що загадкові обставини того дня можуть свідчити про умисні дії Росії щодо інциденту з падінням російського літака Іл-76.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважує, що Росія не передавала Міжнародному комітету Червоного Хреста інформацію про українських полонених з обміну 24 січня, який не відбувся.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи є інформація щодо місцезнаходження тих українських військовополонених, яких готували на обмін 24 січня.

"Подібна інформація має бути публічною і передаватися, зокрема з боку держави-агресора Міжнародному комітету Червоного Хреста, який і повинен верифікувати стан здоров’я, умови знаходження, поводження з військовополоненими. Наскільки відомо, на даному етапі такої інформації до Міжнародного комітету Червоного Хреста передано не було", - розповів Юсов.

Відео дня

Він також зауважив, що на літаку Іл-76, який впав у Росії 24 січня, мали бути двоє російських високопосадовці, яким в останній момент було наказано зійти з борту.

"Це не єдина загадкова обставина того дня і цих подій. І все разом воно складається в певну конструкцію, яка може свідчити про умисні дії держави-агресора щодо цього інциденту", - сказав представник розвідки.

Юсов підкреслив, що наразі "ми досі не маємо всієї інформації і доступу ані щодо підтвердження фактів перебування людей на борту, ані їхньої долі".

"Поки що фактично ми стикаємося з елементами приховування. Ті факти куці, які показує Росія, - в них нічого нового немає. І можливо, дійсно є що приховувати, зокрема в контексті того, що різні засоби ураження мають різні особливості. В ході цього розслідування їх можна встановити. Тобто, чим був уражений літак. Чи це був С-300, чи "Панцир-1", чи переносний зенітно-ракетний комплекс, чи інші елементи", - зазначив він.

Крім того, на запитання щодо п’яти тіл загиблих у морзі і чи означає це, що на борту літака був лише екіпаж, представник ГУР зауважив, що повну інформацію Росія блокує. І якщо тут ідеться про гуманітарний аспект питання, то "це вже саме по собі є порушенням і міжнародного права, і взагалі якоїсь етики, наскільки це можна відносити до держави-агресора".

"Так, є інформація про п’ять тіл, які зайшли в бєлгородський морг. Ми не можемо відкидати версію, що інші тіла агресор міг заховати в якомусь іншому місці. Але тоді, знову ж таки, питання – для чого? І з якою метою це робиться?", - сказав Юсов.

Падіння Іл-76 у Росії

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Держава-агресор стверджує, що на борту були українські військовополонені. Міноборони України не може підтвердити, чи була причиною падіння літака атака Збройних сил України.

Юсов стосовно падіння літака заявив, що країна-агресор не вперше маніпулює темою військовополонених і досі не надала докази перебування їх на борту.

На засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 січня заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло заявила, що Організація не може встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Вона нагадала, що Росія стверджує, що у літаку було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу та троє російських військових. Водночас, за даними Києва, Іл-76 міг перевозити ракети для окупаційної армії.

Сьогодні, 26 січня, Юсов наголосив, що зірваний 24 січня обмін полоненими мав бути одним з найбільших за час повномасштабної війни.

Стосовно начебто "списків" українських військовополонених з борту Іл-76, які були опубліковані російськими пропагандистами, Юсов зауважив, що вивчається вся інформація з усіх джерел. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

Вас також можуть зацікавити новини: