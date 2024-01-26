Опитані родичі бійців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Під час запланованого обміну полоненими 24 січня в Україну мали повернутись 65 українських захисників України зі списку, який був поширений російськими пропагандистами після аварії Іл-79 в РФ. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Facebook.

Під час зустрічі з рідним та близькими українських військовополонених секретар координаційного штабу Дмитро Усов заявив, що російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

"Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня", - сказано у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що опитані родичі українських оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Представники Координаційного штабу підкреслили, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.

Голова Коордштабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту згаданого літака.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", - зазначив начальник ГУР МОУ.

Зірваний обмін 24 січня - деталі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що зірваний 24 січня обмін полоненими мав бути одним з найбільших за час повномасштабної війни.

Стосовно начебто "списків" українських військовополонених з борту Іл-76, які були опубліковані російськими пропагандистами, Юсов тоді зауважив, що вивчається вся інформація з усіх джерел. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

"Списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, з'являються для того, щоб протестувати реакцію, викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо", - наголосив представник ГУР.

Водночас він зауважив, що якщо Росія захоче офіційно оприлюднити списки публічно, через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими, - Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб, інші структури, - тоді будуть і офіційні коментарі.

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