Попри невелику кількість боєприпасів, Україна все ще має деякі успіхи, але досягати їх стає дедалі важче, каже американський ветеран "Джекі".

Через ситуацію з браком боєприпасів в українських військових, Росія зараз є "альфа-хижаком на полі бою". Таку думку висловив ветеран США "Джекі"

Як пише Business Insider, американський ветеран із позивним "Джекі" перебуває в Україні з 2022 року, вн є інструктором у 3-й десантно-штурмовій бригаді. За його словами, дефіцит боєприпасів, який посилився після припинення допомоги США, дав Росії велику перевагу: ворог може вести артилерійський вогонь просто по українській піхоті та бронетехніці.

Від початку російського вторгнення Україна часто опинялася в невигідному становищі у питанні озброєння, боєприпасів і живої сили, кажуть експерти та західна розвідка. "Джекі" зауважив, що українські війська вже звикли воювати з меншою кількістю артилерії, ніж у росіян. Він сказав, що Україні досі часто вдавалося перемогти Росію завдяки кращій тактиці та підготовці.

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Але дефіцит боєприпасів змінює цю динаміку, наголошує ветеран США. Попри невелику кількість снарядів, Україна все ще має деякі успіхи, але досягати їх стає дедалі важче.

До того, як дефіцит почав серйозно відчуватися, Україна часто використовувала свою артилерію, щоб придушити російську. Це, за словами "Джекі", дозволяло українській піхоті переважати над ворожою. Минулого року один російський генерал навіть визнав, що Україна перемагає Росію, зокрема, в контрбатарейній боротьбі.

"Коли наші хлопці ведуть бій піхоти проти піхоти росіян, ми розбиваємо їх. Ми робимо це постійно, на даний момент у цьому нема нічого особливого. Нам потрібно лише придушити російську артилерію та бронетехніку. Якщо бій йде піхота на піхоту, ми перемагаємо", – пояснив американський ветеран.

Але запаси снарядів і ракет вичерпалися настільки, що зараз Україна не може постійно покладатися на цю тактику, каже "Джекі". Це схиляє чашу терезів на бік окупантів.

"Джекі" наголосив, що українські війська тримали снаряди в резерві настільки, наскільки це було можливо. Їм доводилося не вражати деякі цілі, оскільки вони не вважалися безпосередньою загрозою.

Під час боїв за місто Авдіївка Донецької області деякі військові починали день з усвідомленням того, що у них немає снарядів, якими вони могли б вистрілити в бік противника, розповів "Джекі". За останній тиждень перед відходом України з міста в лютому "наша артилерія остаточно вичерпалася". За словами ветерана, відсутність снарядів стала причиною того, чому українським військовим довелося вийти з Авдіївки.

Видання наголошує, що європейські країни все ще допомагають Україні, але багато хто каже, що не мають у своїх арсеналах достатньої кількості зброї, щоб передати її. Аби закрити цю прогалину, розробляються нові ініціативи, зокрема – чеська. Країна знайшла понад мільйон снарядів, які можуть бути викуплені за межами Європи. Очікується, що перші боєприпаси прибудуть до України вже у червні.

Своєю чергою, "Джекі" закликав США не зупинятися у підтримці України:

"Ми не витрачаємо дорогі ракети, щоб знищити одного хлопця чи щось подібне. Ми знаємо, що маємо бути заощадливими з усім цим озброєнням, і ми дуже точні та надзвичайно економні", – наголосив він.

Американський ветеран додав, що Сили оборони надзвичайно добре використовують надану допомогу, завдаючи шкоди російській армії та виводячи з ладу російські літаки та кораблі.

"Ось чому всі ці літаки падають. Ось чому всі ці танки знищуються. Усі ці боєприпаси йдуть прямо на російську армію, і це працює дуже добре. Скільки кораблів було потоплено на цей момент?", – сказав він.

За словами "Джекі", українці поділяють американські цінності та борються за свободу. Він зазначив, що підтримка України означає підтримку демократії – саме тому США не повинні відмовлятися від підтримки.

"Ми не збираємося програвати. Цього не станеться. Це неможливо. Ми помремо, перш ніж програємо", – резюмував ветеран США.

Брак боєприпасів в Україні: останні новини

Видання Bloomberg пише, що Росія виграє у союзників України гонку за боєприпасами. Зазначається, що окупанти здатні випускати в сім разів більше снарядів, ніж українські військові. Деякі українські гармати роблять лише один постріл на день, щоб зберегти запаси боєприпасів.

Тим часом Reuters повідомляє, що Чехія виділить десятки мільйонів євро на власну ініціативу з придбання сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України. Найбільше ж надасть Німеччина – країна пообіцяла внести 576 мільйонів євро за 180 000 артилерійських снарядів.

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